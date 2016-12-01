ГУЛЯЯ ПО ОБНОВЛЁННОЙ УЛИЦЕ ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА, МЫ НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ О ТОМ, ЧТО СКРЫВАЕТСЯ НА УЛОЧКАХ, ЛЕЖАЩИХ ЗА СВЕЖЕВЫКРАШЕННЫМИ ФАСАДАМИ НОВОЯВЛЕННОГО ОМСКОГО «АРБАТА». Как раз на одной из этих улочек — Театральной — живёт и выживает музей городского быта, о котором, кажется, все давно забыли. Корреспонденты «АиФ в Омске» побывали в историческом здании и выяснили, как … Читать далее ЭКСПОНАТЫ 3АЛИВАЕТ…