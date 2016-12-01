По итогам неполных 12 месяцев банковская система продемонстрировала резкий рост прибыли: по итогам 2015 года она составила 192 миллиарда рублей, а при прогнозе на уровне 250-400 миллиардов рублей прибыль может достигнуть 930 миллиардов рублей. Еще одним рекордом 2016 года стало лишение банков лицензий: по данным на 26 декабря количество банков и НКО, у которых ЦБ … Читать далее РИА Рейтинг назвало среди ключевых тенденций года развитие новых финансовых технологий
ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
В минувшие выходные Омский регион с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. Совместно с губернатором Виктором Назаровым он оценил паводковую обстановку в регионе, осмотрев территорию с воздуха. В селе Большие Уки полпред и губернатор встретились с главами населенных пунктов, а после облета провели совещание, обсудив особенности сложившейся обстановки … Читать далее ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
Новый корпус для ОмГУ
Как сообщил ректор вуза Алексей Якуб на заседании регионального штаба по организации празднования 300-летия Омска, в конце марта были подписаны основные документы, необходимые для завершения строительства. В частности, внесены изменения в задание на проектирование. Целевая субсидия в размере более 381 миллиона рублей поступит из средств федерального бюджета. По словам ректора, объект находится в высокой стадии … Читать далее Новый корпус для ОмГУ
2017 год в Омской области объявлен Годом животноводства
Аграрная отрасль всегда была одним из приоритетов региональной экономики. Последние годы ее развитию власти стали уделять особое внимание. Формирование аграрных кластеров, группирующих предприятия, специализирующиеся на производстве и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, предусмотрено Стратегией развития Омской области до 2015 года. А недавно губернатор Виктор Назаров подписал специальный указ, объявляющий 2017 год региональным Годом животноводства. Минсельпрод разработал, … Читать далее 2017 год в Омской области объявлен Годом животноводства
ЭКСПОНАТЫ 3АЛИВАЕТ…
ГУЛЯЯ ПО ОБНОВЛЁННОЙ УЛИЦЕ ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА, МЫ НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ О ТОМ, ЧТО СКРЫВАЕТСЯ НА УЛОЧКАХ, ЛЕЖАЩИХ ЗА СВЕЖЕВЫКРАШЕННЫМИ ФАСАДАМИ НОВОЯВЛЕННОГО ОМСКОГО «АРБАТА». Как раз на одной из этих улочек — Театральной — живёт и выживает музей городского быта, о котором, кажется, все давно забыли. Корреспонденты «АиФ в Омске» побывали в историческом здании и выяснили, как … Читать далее ЭКСПОНАТЫ 3АЛИВАЕТ…
Накануне Нового года в Омске продолжают подводить итоги празднования и сдавать юбилейные объекты
На минувшей неделе мэр города Вячеслав Двораковский встретился с ветеранами муниципальной службы. Формально встреча была посвящена предстоящим Новому году и Рождеству, с которыми мэр поздравил бывших руководителей Омска, сотрудников администрации города и горисполкома. Традиционно, градоначальник подвел итоги уходящего года, который был юбилейным, и едва ли не каждое действие мэрии совершалось во имя и во славу … Читать далее Накануне Нового года в Омске продолжают подводить итоги празднования и сдавать юбилейные объекты
Омская фотоконвенция
Все участники настоящего Соглашения, именуемые далее Участниками, присоединившиеся к нему путем публичного заявления или подписания законными представителями, подтверждают намерение соблюдать следующие условия использования объектов интеллектуальной собственности формата “фотография”: Участники вправе использовать фотографии, опубликованные на сайтах других Участников, для иллюстрирования публикаций на собственных сайтах без предварительного одобрения, но с обязательным указанием источника заимствования и автора фотографии, … Читать далее Омская фотоконвенция
Покупка аккумулятора для машины: на что важно обратить внимание?
Эти рекомендации будут полезны автолюбителям и в Омске, и в любом другом городе Сибири, находящемся в условиях резко континентального климата, когда зимой температура нередко опускается ниже -30, а летом превышает +30. Довольно часто автолюбители сталкиваются с необходимостью покупки нового аккумулятора. Основной наплыв покупателей приходится на зимнее время года и период поздних осенних заморозков, когда температура … Читать далее Покупка аккумулятора для машины: на что важно обратить внимание?
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» СОБОРА
Сейчас место собора обнесено забором, и там только недавно начали возводить стены. Скептически настроенные омичи уже не раз высказывали предположения, что храм к 300-летию города воссоздать не успеют. Однако, как заверил на прошлой неделе Леонид ПОЛЕЖАЕВ, председатель попечительского совета но восстановлению собора и экс-губернатор региона, 6 августа, в День города, омичи услышат здесь колокольный звон: … Читать далее «ПЕРЕЗАГРУЗКА» СОБОРА
НЕКОГДА ЖДАТЬ
23 АПРЕЛЯ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДОСРОЧНОГО ЭТАПА ЕГЭ. ЭТА ДАТА — РЕЗЕРВНАЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, ГЕОГРАФИИ, ФИЗИКЕ И БИОЛОГИИ. Досрочный период включает в себя ЕГЭ по 11 дисциплинам — для каждой отведён основной и резервный день. Кроме того, выпускники 2016 года и прошлых лет сдают математику двух уровней — базового и/или профильного. Всего … Читать далее НЕКОГДА ЖДАТЬ