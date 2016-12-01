Накануне Нового года в Омске продолжают подводить итоги празднования и сдавать юбилейные объекты

На минувшей неделе мэр города Вячеслав Двораковский встретился с ветеранами муниципальной службы. Формально встреча была посвящена предстоящим Новому году и Рождеству, с которыми мэр поздравил бывших руководителей Омска, сотрудников администрации города и горисполкома. Традиционно, градоначальник подвел итоги уходящего года, который был юбилейным, и едва ли не каждое действие мэрии совершалось во имя и во славу 300-летия: «Год прошел под знаком 300-летия Омска», — как подчеркнул градоначальник.

Главным пунктом подготовки к юбилею стало благоустройство Любинского проспекта, выполненное на деньги «Газпрома» и силами привлеченного компанией подрядчика. Правда, торжественное открытие проспекта накануне Дня города проводить не стали, а перенесли на сентябрь — приезд Алексея Миллера оказался более достойным поводом для праздника.

Напомнил мэр и о ремонте дорог, новом путепроводе на улице 15 Рабочая, получивших новую жизнь дворцах культуры «Рубин» и Кировского округа, реконструированных скверах Дружбы народов, им. 30-летия ВЛКСМ и на улице Лизы Чайкиной — у проходной завода им. Баранова. Последний также обновлен силами предприятия. Строительство детского парка в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, напротив ОмГУПС, финансировал Ротари-клуб «Омск-Достоевский» и спонсоры. Так башня с часами «Куранты талантов» появилась благодаря помощи ГК «Титан».

Кстати, еще одни часы — тоже куранты, которые бьют каждые 12 часов и играют мелодию, сочиненную сыном одного из работников завода «ОмскАгрегат» — были 1 августа открыты на новом здании завода на улице Герцена. А главные куранты на Любинском проспекте зазвучали еще в декабре 2015 года и теперь исполняют мелодию «Я люблю эти омские улицы». За их реставрацию нужно благодарить «Омскую телевизионную компанию».

Благоустройство «сердца города» — Омской крепости — так и не завершено. Зато буквально на следующий день после встречи мэра с бывшими чиновниками состоялось открытие Омского цирка, тоже несколько раз перенесенное, реконструкция которого проводилась на федеральные средства. А максимальный резонанс получило восстановление (точнее, строительство новодела) старейшего каменного здания Омска — Воскресенского собора.

«Это и многое другое — результат совместной работы органов власти всех уровней, бизнеса, общественников, неравнодушных горожан», — отметил Вячеслав Двораковский.