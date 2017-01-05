Мои интернет-магазины

Поделюсь кратко моим опытом взаимодействия с интернет-магазинами. Может, кому-то он поможет избежать ненужных ошибок или подскажет более эффективное поведение.

Вебмастер

Если учесть, что я вообще не слишком активный покупатель, но зато являюсь одним из самых опытных вебмастеров в России (первые сайты я делал более двадцати лет назад!), неудивительно, что первое знакомство с интернет-магазинами у меня состоялось в роли веб-мастера. Первым интернет-магазином, с которым я пытался сотрудничать, был Озон. Но оно оказалось, мягко говоря, не слишком результативным, а об эффективности и говорить не приходится. Мы разместили на портале «Открытый Омск» небольшой виджет для заказа товаров (книг, дисков и еще чего-то такого, что нам казалось, могло привлечь внимание наших посетителей). Но за полгода единственным покупателем, сделавшим заказ через эту форму, оказался… я сам. Причем, вы не поверите, но заказ я сделал на книгу… своего однофамильца, известного своим описанием петровской России секретаря австрийского посольства Иоганна Корба!

Эта неудача сработала мистически. После этого я много лет присматривался к различным партнеркам интернет-магазинов, но так и не решился больше попробовать ни одну из них.

Потребитель

Роль потребителя оказалась немного более содержательной. И более драматичной.

Первые удачные заказы мы сделал на каком-то интернет-магазине, с возможностью нанесения различных надписей и рисунков на футболках и кенгурушках.

А вот с гербестом и али-бабой (которая, пока мы присматривались, успела превратиться в али-экспресс), отношения у нас сложились не так удачно…

Партнер