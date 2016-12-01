РИА Рейтинг назвало среди ключевых тенденций года развитие новых финансовых технологий

По итогам неполных 12 месяцев банковская система продемонстрировала резкий рост прибыли: по итогам 2015 года она составила 192 миллиарда рублей, а при прогнозе на уровне 250-400 миллиардов рублей прибыль может достигнуть 930 миллиардов рублей.

Еще одним рекордом 2016 года стало лишение банков лицензий: по данным на 26 декабря количество банков и НКО, у которых ЦБ РФ отозвал лицензию, составило 95, а с учетом лицензий, сданных добровольно в ходе присоединения или ликвидации – 110 (против 104 в 2015 году). В их число вошел и омский «Мираф-Банк», у которого приказом Банка России с 21 января 2016 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Эксперты отметили и ставший «по-настоящему угрожающе высоким» уровень кибератак на банковские системы как в России, так и во всем мире. Так, в нашей стране от хакеров пострадали Металлинвестбанк, Энергобанк и Русский международный банк. Однако, население, оценившее удобство интернет-банкинга, не только не отказывается от электронных платежей, но и демонстрирует рост интереса к онлайн-кредитованию.

Webmoney — признанный лидер онлайн-кредитования

Ситуации, когда деньги нужны немедленно, нередки. Пользователи, привыкшие к системе электронных расчетов через наиболее известный, удобный и эффективный сервис WebMoney, все операции которого позволяют получить доступ к перечислению денег буквально за минуты, конечно, заинтересованы и в кредитном продукте подобного уровня.

С целью удовлетворить эту финансовую потребность функционирует доступный и надежный кредит webmoney — wmcoin.ru, позволяющий оформить онлайн кредит непосредственно на кошелек WebMoney.

Пользоваться продуктом просто – необходим персональный аттестат платежной системы WebMoney и достаточный (от 10) BL. Далее – все элементарно: онлайн заявка, рассмотрение, принятие решения, перечисление, и постепенное или единовременное погашение долга.

Помимо простоты в получении средств, привлекательны и другие возможности сервиса. Например, залоговые. Обеспечением (залогом) может служить объект, не имеющий вещественной формы, но способный приносить выгоду, например, сайт заемщика или его ценная разработка.

Высокая популярность, постоянное усовершенствование системы, расширение спектра услуг, удобства пользования и рост клиентской базы – лучшая реклама кредитного сервиса Вебмани.

Кредиты Webmoney — это выгодно, удобно и оперативно по сравнению с банковскими кредитами. Получить деньги может каждый участник системы Webmoney, который владеет хотя бы начальным аттестатом. Для тех, кто имеет персональный аттестат — кредит зачисляется автоматически.

Кредитные сервисы webmoney: Как это работает и что нужно?

Во-первых, надо зарегистрироваться и заполнить аппликационную — это займет не более 10 минут. Во-вторых, выбрать в меню вкладку «Займы», а затем пункт «Возьму взаем» — это менее 1 минуты. В третьих, заполнить кредитный сервис Webmoney: сумма, которую хотите получить; срок, на который вы желаете оформить кредит; сумма, которую вы сможете отдать по окончании кредита — это еще 2 минуты. Затем система выдаст вам варианты кредитов. Вам остается только выбрать подходящий вариант. Итак, чтобы получить необходимый кредит, нужно потратить всего лишь около 15 минут.

Приоритет ЦБ РФ — борьба с кибератаками

Для обеспечения устойчивости электронного банкинга к участившимся атакам хакеров Банк России разработал меры для борьбы с киберугрозами: создан центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT). С 1 мая 2016 года в России действуют рекомендации по информационной безопасности и защите от хакерских атак. Как отмечают эксперты РИА Рейтинг, в 2017 году в мире — и Россия не исключение — ожидается рост затрат на киберзащиту.

Банкиры не сдаются

Продолжится внедрение и развитие новых финансовых технологий, сопровождающееся сокращением числа банковских офисов. Это омичи уже заметили на примере Сбербанка, который оптимизируя свою сеть, закрывает нерентабельные офисы, заменяя часть из них на новые — на основных магистралях Омска, и внедряет дистанционное обслуживание.

В 2017 году финансистам предстоит конкурировать именно на этом направлении: дистанционное обслуживание, внедрение чат-ботов и автоматизация сервисов с перспективой полного отказа от офисов.