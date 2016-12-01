Омская фотоконвенция

Все участники настоящего Соглашения, именуемые далее Участниками, присоединившиеся к нему путем публичного заявления или подписания законными представителями, подтверждают намерение соблюдать следующие условия использования объектов интеллектуальной собственности формата “фотография”:
- Участники вправе использовать фотографии, опубликованные на сайтах других Участников, для иллюстрирования публикаций на собственных сайтах без предварительного одобрения, но с обязательным указанием источника заимствования и автора фотографии, если он известен.
- При соблюдении условий заимствования фотографий, оговоренных настоящим Соглашением, Участники отказываются от предъявления исков или претензий в любой иной форме за возможные нарушения их прав.
- Участники оказывают содействие друг другу в защите от неправомерных или необоснованных претензий третьих лиц, возникающих в связи с действиями, осуществляемыми участниками в рамках настоящего Соглашения.
- Участники декларируют готовность расширять сферу применимости настоящего Соглашения, в том числе вовлекая в него новых участников, формируя общие фоторесурсы и т.д.
- Настоящее Соглашение открыто для присоединения на условиях консенсуса действительных Участников. Выход любого Участника из Соглашения осуществляется путем письменного или публичного уведомления.