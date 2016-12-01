Покупка аккумулятора для машины: на что важно обратить внимание?

Эти рекомендации будут полезны автолюбителям и в Омске, и в любом другом городе Сибири, находящемся в условиях резко континентального климата, когда зимой температура нередко опускается ниже -30, а летом превышает +30.

Довольно часто автолюбители сталкиваются с необходимостью покупки нового аккумулятора. Основной наплыв покупателей приходится на зимнее время года и период поздних осенних заморозков, когда температура добивает старую батарею и необходимо приобретать новую. Автозапчасти в Якутске стоит покупать самостоятельно, обращая внимание на все тонкости, поскольку зачастую в техцентрах перед продавцами стоит задача не помочь покупателю, а продать товар, который плохо продается или товар с сильно завышенной ценой. В этой статье мы поговорим о том, на что стоит обращать внимание при самостоятельном выборе аккумулятора для автомобиля.

В первую очередь нужно обратить внимание на емкость батареи, т.е. объем энергии, который она способна хранить после зарядки. Обозначается этот параметр на корпусе аккумулятора следующим образом: 6СТ-45, 6СТ-50, и это значит, что максимальная энергия не превышает 45-50 ампер в час. Всегда нужно понимать, что покупать аккумулятор с мощностью, значительно превышающей необходимую, это фактически выбрасывать деньги на ветер.

Далее нужно тщательно изучить тип и подключение клемм. Угадать тут нельзя, обязательно необходимо осмотреть собственный аккумулятор, поскольку разъемы батарей из Азии и Европы существенно различаются и при покупке аккумулятора с неподходящим разъемом никто не сможет гарантировать вам стабильную работу устройства.

Знание этих деталей необходимо каждому автолюбителю, который не хочет при малейшей проблеме бежать в техцентр и отдавать баснословные суммы на ремонт. Купив деталь в интернет-магазине запчастей в Якутске легко сэкономить и время, и деньги. Поэтому не стоит пренебрегать любой информацией.

Следующий параметр, на который нужно обратить внимание, это стартовый ток. Этот показатель говорит о количестве возможной энергии, которая будет поступать к стартеру, а от него к еще не разогретому двигателю. Как правило, он напрямую связан с объемом батареи, но бывают и исключения. Поэтому присматриваться к этому параметру стоит особенно внимательно для тех, кто водит машины в достаточно холодных регионах страны. Аккумулятор дает сто процентов мощности при температуре от +27 по Цельсию, но когда она падает до -20, устройство в лучшем случает дает мощность в 40-45% от общего объема. При таких показателях завести автомобиль становится проблематично, так что живущим в местах, где температура зимой опускается достаточно низко, важно приобрести аккумулятор в два раза мощнее.

И последний параметр носит условное название «ценовая категория». Обычно все аккумуляторы делятся на три класса: эконом, стандарт и премиум. Самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества – это стандарт. Однако в этой системе нет банальной наценки за бренд, увеличение цены здесь идет напрямую за счет повышения качества детали. Так что самыми стойкими и прочными аккумуляторами является класс премиум. Выбирать здесь стоит только из личных предпочтений и размера бюджета, что был запланирован на покупку деталей, потому что разница между премиум и стандарт не всегда бывает колоссальной. Иногда она составляет всего два-три года эксплуатации, а цена существенно разнится.

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