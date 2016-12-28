ЭКСПОНАТЫ 3АЛИВАЕТ…

ГУЛЯЯ ПО ОБНОВЛЁННОЙ УЛИЦЕ ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА, МЫ НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ О ТОМ, ЧТО СКРЫВАЕТСЯ НА УЛОЧКАХ, ЛЕЖАЩИХ ЗА СВЕЖЕВЫКРАШЕННЫМИ ФАСАДАМИ НОВОЯВЛЕННОГО ОМСКОГО «АРБАТА».

Как раз на одной из этих улочек — Театральной — живёт и выживает музей городского быта, о котором, кажется, все давно забыли. Корреспонденты «АиФ в Омске» побывали в историческом здании и выяснили, как любовь к своему делу помогает не исчезнуть окончательно прошлому города.

50 ЛЕТ СТАРАНИЙ

Пробраться к памятнику архитектуры с улицы Чокана Валиханова оказалось задачей не из простых — дворы, огороженные заборами в сто рядов, вставали на пути тут и там, не пуская не только на собственную территорию, но и вообще куда бы то ни было. Музей встречает гостей парадным входом, но принимает с чёрного. Нас ждёт Владимир СЕЛЮК — краевед и председатель Общества Коренных омичей, по совместительству владелец музея. Свою коллекцию экспонатов он собирает уже 50 лет. Начиналось всё просто — марки, монеты. Уже потом, когда многие здания в Омске стали сносить и в них оставались вещи, которые прежним жителям были не нужны, Селюк стал собирать эти предметы: сначала для краеведческого музея, а затем для собственного.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОМИЧИ ПРИНОСЯТ В МУЗЕЙ СТАРЫЕ ВЕЩИ.

В 80-х годах прошлого века экспонаты, собранные краеведом, выставлялись во многих музеях города. Коллекция продолжала пополняться абсолютно разными вещами — посудой, одеждой, инструментами… В конце концов экспонатов стало так много, что девять лет назад для них выделили отдельное помещение — дом купчихи Кузьминой.

— На этом всё остановилось, — сокрушается Владимир Иванович. — Дом не ремонтируют, а ведь это памятник архитектуры, за ним нужен соответствующий уход. Но ни копейки на реставрацию не дают! У дома протекает крыша. Когда идёт дождь, все экспонаты заливает. Летом жарко, зимой холодно…

Год назад экспозицию обещали перевезти в здание на площади Дзержинского, но, как оказалось, и тому строению нужен основательный ремонт. После «достижения договорённостей о выполнении работ на условиях муниципально-частного партнёрства» всё затихло.

Сейчас огромная коллекция (более 40 тыс. экземпляров)располагается в четырёх комнатах, но ни о каких выставках речи идти не может — экспонаты надёжно укрыты от печальных последствий невнимания властей к историческому зданию. Мебель защищают тканью и водонепроницаемой плёнкой, чтобы не залило водой с протекающей крыши; в старых шкафах прячут одежду, обувь, графины, вазы, часы…

ВЫЖИВАНИЕ

На 300 квадратных метрах уживаются телевизоры «КВН», старинные швейные машинки, холодильники, буфеты, стулья, столы, прялки и коромысла. В одной из комнат находится шкаф, который собрали томские заключённые в далёком 1911 году. И это лишь история одной из 40 тысяч вещей, находящихся в этом музее.

— Я знаю историю каждой вещи, которая здесь находится, — рассказывает Владимир Иванович. — Здесь ведь не просто так — сложил всё в кучу и радуешься. Надо описать каждый экспонат — откуда поступил, от кого поступил, что про него можно рассказать.

Помимо заботы об экспонатах, в музее небольшие ремонтные работы проводят собственными силами — укрепляют непрочные стены, натягивают под потолком водонепроницаемую плёнку, чтобы хоть как-то защитить помещение от воды. Есть и мастерская, где ведётся реставрация межкомнатных дверей музея и некоторых экспонатов.

— Уникальное деревянное здание сделано в русском стиле. Здесь, в окрестностях, вряд ли найдёшь такое же, его постоянно художники рисуют, потому что очень красивое, — говорит Владимир Иванович. — Снаружи оно в неплохом состоянии, крышу только перекрыть необходимо, заменить всё, что подгнило, почистить, покрасить, внутри сделать ремонт. Где только взять деньги…

ОПТИМИСТЫ

Несмотря на тяжёлое положение, есть люди, которые помогают поддерживать жизнь музея. В главном зале каждый четверг собираются члены Общества коренных омичей: кто-то историю своей семьи ищет, кто-то определённую улицу, здание. Кроме того, по словам Владимира Ивановича, почти каждый день люди приносят в в музей собственные вещи — частички истории: поварёшки, книги, лампы, одежду, — всё. что уже не нужно.

Важной задачей музея является сохранение собственной композиции целиком в одном месте. Пока получается.

— Иногда руки опускаются, когда понимаешь, что это никому не надо, — признаётся Владимир Иванович. — Во власти сейчас сидят какие-то безразличные люди, как временщики — отбыли свой срок, и ладно. Говорят: «Денег нет», а откуда ж они будут с таким хозяйствованием? Деньги бывают у того, кто умеет их делать, а наш город всё время в бедности. Если не умеете сделать что-то для города, зарабатывать для него деньги — зачем тогда идти во власть? Чтобы быть у власти, надо этому научиться, уметь быть хозяином.

Тем не менее владелец музея, его помощники и единомышленники оптимистично смотрят в будущее, потому что хотят сохранить историю города и всё, что с ней связано — в том числе и собственный музей. И почему-то действительно верится, что музей городского быта ждёт не туманное, а светлое будущее.

№16 (1849), 29 стр.