ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ

В минувшие выходные Омский регион с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. Совместно с губернатором Виктором Назаровым он оценил паводковую обстановку в регионе, осмотрев территорию с воздуха. В селе Большие Уки полпред и губернатор встретились с главами населенных пунктов, а после облета провели совещание, обсудив особенности сложившейся обстановки и неотложные меры поддержки людей, оказавшихся в зоне подтопления.

По словам полпреда, цель его визита в Прииртышье — выработать алгоритм совместной работы с правительством Омской области, управлением МЧС и главами на местах, чтобы «задействовать все имеющиеся ресурсы и минимизировать потери населения». Во время облета было видно, что почти все поля на территории области сейчас напоминают озера. При этом на некоторых участках вода продолжает прибывать.

— Мы встречались с людьми. К сожалению, не все четко оценивают ситуацию, в которой они оказались. Проблем много, в частности, в одном из районов одно и то же место подтапливается из года в год. Люди ежегодно получают компенсацию, но, к большому сожалению, не принимают адекватных мер для решения своих проблем, — считает Николай Рогожкин. — Очень жалко, что граждане не используют в полной мере свои права и не обеспечивают должную безопасность своих жилищ, надеясь на авось, не оформляют документально собственность на свое жилище, не страхуют его. Сегодня принимаются меры, чтобы оказать помощь пострадавшим. Думаю, мы справимся с паводковой ситуацией.

По итогам облета подтопленных районов губернатор Виктор Назаров ввел на территории всей области режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС, действующий с 18 апреля, дает возможность использовать резервный фонд для помощи муниципальным образованиям, в том числе и жителям подтопленных домов.

— В случае, если муниципалитетам не будет хватать средств, мы будем помогать деньгами из регионального фонда. Так что задача поставлена, с понедельника мы приступили к определению сумм выплат каждому пострадавшему в зависимости от степени материального ущерба. Это касается в первую очередь тех районов, где вода уже спала, — отметил Виктор Назаров.

По последним данным, на юге области ситуация стабилизируется — снижение количества подтоплений наблюдается в Москаленском, Одесском и Полтавском районах. Но вода перемещается на север, где зафиксированы повышение уровня Иртыша и значительный приток воды в малых реках, вызванный таянием снегов и ледоходом. Ежесуточно вода продвигается на 20 км. В зоне особого риска территория в районе Тевриз — Тара, напряженная обстановка с подтоплениями жилых домов складывается в Большеуковском районе.

Напомним, что для локализации паводка в Омской области в режим повышенной готовности приведены все силы и средства. Для борьбы со стихией в регион прибыл отряд Сибирского спасательного центра МЧС России: 78 спасателей оснащены спецтехникой и оборудованием, моторными лодками, беспилотными летательными аппаратами. Восемь аварийно-спасательных команд и пять звеньев по спасению людей на воде отправлены в северные районы: Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский и Большеуковский. Специалисты будут откачивать воду, возводить дамбы и оказывать помощь населению. В целом на ликвидации подтоплений в регионе работает более тысячи человек. Свой посильный вклад в борьбу с паводком вносят и около трех тысяч волонтеров.

СРОЧНО В НОМЕР

Вчера вечером Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с руководителями регионов меры по ликвидации последствий паводков. Участие в совещании принял и губернатор Омской области Виктор Назаров Президент отметил хорошую работу на местах по взаимодействию с федеральными органами власти и МЧС. Главы регионов доложили президенту о том, что делается для помощи пострадавшим людям. Виктор Назаров, в частности, отметил: «Во всех муниципалитетах готовы к работе пункты временного размещения населения. Сейчас в них находится 55 человек, работают психологи. Созданы комиссии по определению размера причиненного ущерба. Развитие паводковой ситуации находится на постоянном контроле. Все четко понимают, что делать и чем заниматься на своем участке ответственности Дополнительных сил пока не требуется».

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