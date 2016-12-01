НЕКОГДА ЖДАТЬ

23 АПРЕЛЯ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДОСРОЧНОГО ЭТАПА ЕГЭ. ЭТА ДАТА — РЕЗЕРВНАЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, ГЕОГРАФИИ, ФИЗИКЕ И БИОЛОГИИ.

Досрочный период включает в себя ЕГЭ по 11 дисциплинам — для каждой отведён основной и резервный день. Кроме того, выпускники 2016 года и прошлых лет сдают математику двух уровней — базового и/или профильного. Всего на участие в досрочный период ЕГЭ подали заявления 194 человека, из них 14 — выпускники этого года. Количество желающих раньше сдать экзамены с каждым годом уменьшается.

ВЕРИЛИ СЛУХАМ

— Раньше их было больше. Удивительно, я не знаю, откуда шли эти слухи, что якобы в досрочный период и отношение другое, и КИМы (контрольно-измерительные материалы — Ред.) легче. Поэтому был очень серьёзный поток. Это вызвало вопросы и у Рособрнадзора, и у нашего регионального министерства. Ведь чтобы человек вышел на государственную итоговую аттестацию, он должен в полном объёме освоить программу, а ещё целая четверть до конца учебного года, — считает Елена КУПРИЯНОВА, руководитель департамента Минобразования Омской области. — Значит, ребёнок должен быть на индивидуальном учебном плане. Было ли это в прошлые годы — большой вопрос.

Причины у нынешних 11-классников сдать экзамены пораньше разные. Кто-то хочет служить в определённых войсках, для этого в военкомат нужно прийти уже в начале призыва, а до того успеть аттестат получить. В военные училища тоже необходимо подавать документы раньше. У кого-то из выпускников есть вопросы со здоровьем.

У спортсменов федерального уровня выпадают соревнования на основной период сдачи. Также среди экзаменуемых есть и абитуриенты вузов зарубежья.

— Я хочу поступать в вуз другой страны — в университет Гамбурга, — говорит Полина АХЦИГЕР, ученица гимназии № 84 Омска. — Я достаточно хорошо знаю предметы, хотя мне для поступления баллы не нужны. Важен только немецкий язык, который я уже сдала — экзамен международного уровня. На основании этих результатов и по среднему баллу аттестата принимают в вуз.

194 ЧЕЛОВЕКА СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ ДОСРОЧНО.

В этом году изменили продолжительность экзаменов по некоторым предметам, расширили перечень средств, которыми разрешено пользоваться. Так, на ЕГЭ по русскому языку теперь можно использовать не только орфографические, но и толковые словари.

ИГРА В УГАДАЙКУ

— Процедура проведения ЕГЭ в досрочный период в этом году отличается от предыдущих лет: КИМы печатаются прямо в аудиториях в присутствии детей.

После экзамена сканирование работ проходит в штабе пункта проведения экзамена, — объясняет Татьяна ШЕВЕРДИНА, руководитель пункта проведения ЕГЭ.

Материалы приходят в зашифрованном виде по защищенному канату связи, в аудитории расшифровываются, печатаются и попадают в руки сдающему. Другая технология — сканирование результатов — в этом году апробируется впервые. Ответы отправляются по защищенному каналу в федеральный центр тестирования.

В КИМах по истории, обществознанию, географии и информатике в этом году убрали части с выбором одного ответа в заданиях.

— Этот процесс продолжается в течение нескольких лет. Сейчас нет таких названий — часть А, В, С. Просто все задания предусматривают либо краткий ответ, либо полный, — рассказывает Елена Куприянова. — Постепенно из предметов убирается тестовая часть — то, что называли «игрой в угадайку» и за что ЕГЭ очень ругали. Остаюсь ещё четыре предмета — химия, биология, физика и иностранный язык.

В этом году изменилось время сдачи — экзамены перенесли на более ранние сроки. Часть приходится на весенние каникулы, чтобы не срывать учебный процесс. Остальные проходят в апреле, во время четвёртой четверти, по пятницам и субботам.

№16 (1849), 16 стр.