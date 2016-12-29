Новый корпус для ОмГУ

Как сообщил ректор вуза Алексей Якуб на заседании регионального штаба по организации празднования 300-летия Омска, в конце марта были подписаны основные документы, необходимые для завершения строительства. В частности, внесены изменения в задание на проектирование. Целевая субсидия в размере более 381 миллиона рублей поступит из средств федерального бюджета. По словам ректора, объект находится в высокой стадии готовности, основные строительные работы завершены, предстоит выполнить внутреннюю отделку здания и оснастить корпус необходимым оборудованием.

Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков поручил оперативно решить все процедурные вопросы, своевременно приступить к освоению средств, чтобы до конца года ввести объект в эксплуатацию. Уже на первом этапе завершения строительства предстоит провести благоустройство прилегающей к зданию территории. Эти работы будут проведены за счет внебюджетных средств.

Напомним, что строительство главного корпуса ОмГУ на улице Фрунзе, где должны разместиться администрация вуза и юридический факультет, началось в 2006 году. Изначально возведением 11-этажного здания занималась компания «Вега». а в 2010 году стало известно о хищении на объекте более 90 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а «Вегу» на строительной площадке сменил «Мособлстрой». Новый подрядчик должен был ввести корпус в эксплуатацию в декабре 2013 года. Но и этот срок был сорван.

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