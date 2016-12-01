«ПЕРЕЗАГРУЗКА» СОБОРА

Сейчас место собора обнесено забором, и там только недавно начали возводить стены. Скептически настроенные омичи уже не раз высказывали предположения, что храм к 300-летию города воссоздать не успеют. Однако, как заверил на прошлой неделе Леонид ПОЛЕЖАЕВ, председатель попечительского совета но восстановлению собора и экс-губернатор региона, 6 августа, в День города, омичи услышат здесь колокольный звон:

— Понятное дело, основное время на строительство упущено. Нам нужно приложить невероятные усилия, чтобы вернуть собору его облик к юбилею. Я не хочу, чтобы люди воспринимали стройку как вещь казённую. Я хочу, чтобы к воссозданию собора были причастны все. Вот человек придёт, попросит: дайте, я кирпич положу! И он уже причастность к этому делу проявит. 200 с лишним лет назад люди строили собор для себя, так должно быть и теперь. А деньги? Деньги мы найдём, Полежаев знает, как это делать.

Также в кирпичную кладку собора на прошлой неделе заложили медальоны с изображениями людей, чья судьба была связана с этим храмом. Среди них патриарх Алексий II, который дал благословение на восстановление собора; Фёдор Достоевский и Александр Колчак, молившиеся в этом храме.

Возникают вопросы и по проекту собора, который выполнен в качестве музейного здания. По словам Полежаева, восстанавливать его будут всё-таки в первозданном виде: с колокольней, иконостасом, алтарём. Правда, средств на это понадобится больше. Напомним, что 91 млн руб. на восстановление собора выделил федеральный бюджет, почти 28 млн руб. — областной. В организации строительства могут поучаствовать все желающие: при региональном минкульте будет открыт счёт, на который можно перевести средства.

№16 (1849), 29 стр.