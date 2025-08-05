Два мира — две почты

Омская почта попала в заголовки российских новостных агентств и сайтов.

Причина — сильно сокращённый режим работы одного из почтовых отделений. Причём и основной график оставлял желать лучшего: согласно официальному графику, отделение на Герцена должно обслуживать посетителей в течение недели с девяти утра и до пятнадцати часов. То есть люди, работающие, например, с девяти до шести, вынуждены отпрашиваться, чтобы отправить или получить посылки. Но с начала июля на дверях появилось объявление о том, что отделение будет в ближайшие дни работать лишь два часа в неделю: по субботам, с девяти до одиннадцати.

Понятно, что современным деловым людям, для которых само слово почта уже давно ассоциируется с её электронной версией, вроде российской корпоративной почтовой системы, такие проблемы и заботы неведомы. Но для многих пожилых горожан любое отклонение от привычного графика традиционной почты, конечно, создаёт серьёзный дискомфорт.

Как выяснили омские журналисты, сложности конкретного почтового отделения были вызваны болезнью его начальника. А представители «Почты России» заверили, что эта нестандартная ситуация вскоре будет исправлена