Массаж нравится не всем и не всякий

20 января Первомайский суд Омска признал владельца сети массажных салонов «Сакура» Александра Теньковского виновным в сутенерстве и отправил его на три года в колонию-поселение. В решении утверждается, бизнесмен «с 2010 года… арендовал на территории города Омска… помещения в многоквартирных домах, которые стал использовать в качестве притонов… под видом массажных салонов «Сакура». При этом, якобы часть площадей в них он использовал для «нормальной деятельности салонов, а другую часть – для оказания сексуальных услуг».

Примечательно, что несмотря на осуждение владельца сети салонов, сама сеть продолжает работать, ее сайты и группы в соцсетях не заблокированы и легко находятся простым поиском в Интернете и в адресных системах.

Сеть салонов «Сакура» широко известна в Омск, прежде всего, агрессивной рекламой, которая несколько лет распространялась всеми доступными способами, включая Интернет, газеты и журналы и даже установки наружной рекламы. Эта реклама вызывала неоднозначную реакцию, но поскольку законодательного запрета на услуги массажа вообще и эротического массажа, в частности, нет, бизнес процветал.

В связи с «делом Теньковского» многие эксперты обращают внимание на то, что это больше похоже на показуху или вызвано разборками в системе негласного покровительства со стороны правоохранительных органов. Ликвидация одной действовавшей открыто сети массажных салонов практически не затрагивает огромного нелегального рынка сексуальных услуг. При этом, специалисты-сексологи доказывают, что полностью запретить эту сферу невозможно, поскольку она неразрывно связана с базовыми человеческими потребностями, и рекомендуют российским законодателям подумать о ее легализации.

На фото — фрагмент скриншота с сайта, рекламирующего услуги эротического массажа, с визуальным образом, активно использовавшемся в рекламе сети.