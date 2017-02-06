Вы стройте, стройте — вам зачтется

При общем застое или даже спаде на рынке недвижимости в Омске продолжается строительство нового жилья. Однако ситуация на стройплощадках в разных районах города отличается очень сильно.

Омичи, проезжающие по Красному пути, могут ежедневно наблюдать, как «живут» стройки по созданию крупных жилых комплексов в районе Сибзавода и Зеленого острова. Активная фаза строительства тут началась не так давно, а сейчас на многих объектах ведется или уже завершено остекление балконов алюминиевым профилем. Примечательно, что в этом же районе находится и один из самых проблемных омских долгостроев.

Всего к началу 2017 года, по данным, которые приводит портал Омскриелт.ком со ссылкой на региональный минстрой, общее число т.н. долгостроев на территории Омска увеличились до 22. При этом почти на половине из них — точнее, на 10 из 22 проблемных МКД — работы практически не ведутся. Это объекты на улицах Химиков, 70 лет Октября, Малиновского, Пархоменко, 1-3-й Рабочх, Конева, Малиновского, один дом в «Ясной поляне» и стройплощадка мкр «Академического» на Красном Пути.

Неплохие шансы на введение в эксплуатацию уже в этом году у дома №8 в микрорайоне «Ясная поляна», новых зданий на улицах Мишина, Волховстроя, Комарова и проспекте Космическом. Эти объекты отнесены к группе высокой готовности.

В группе объектов «средней готовности», по которым сохраняется надежда на ввод хотя бы в 2018 году, — семь домов. В нее включены стройплощадки на улицах Куйбышева-Маяковского, Малиновского, 11-й Ремесленной, 10 лет Октября, Тарской и Перелета.

Еще один парадокс: некоторые проблемные объекты власти пытаются оживить, помогая формировать ЖСК и изыскивая дополнительные инвестиции, и в то же время есть стройки, которые изначально ведутся силами ЖСК, но замораживаются решениями судов из-за проблем с документацией, как это произошло на днях с одним из зданий, возводимых на 5-й Марьяновской.