Будет и в нашем городе Шелми

В советское время была такая студенческая песенка:

«Нам электричество ночную мглу разбудит,

Нам электричество пахать и сеять будет,

Нам электричество ручной заменит труд —

Нажал на кнопку — чик-чирик, всё тут как тут».

Авторы песни как будто заглянули в будущее с Интернетом, кликаньем мышкой (ну что стоило, назвать ее птичкой?) и получением услуг по одному нажатию клавиши. Ведь именно так действует сервис предоставления услуг shelme.com. Стартовавший совсем недавно проект быстро набирает популярность и осваивает все новые города. В Омске он, оказывается, действует уже больше двух месяцев, позволяя бронировать и оплачивать места в заведениях всех заявленных сегментов: уход за собой, автомойки, отдых, еда.

К консьерж-сервису присоединились десятки заведений (уже более 300). Так в сегменте HoReCa представлены как традиционные рестораны, кафе, так и нишевые заведения — «здорового питания», национальных кухонь, популярные в Омске пирожники, — а также сервисы доставки еды. Причем, в списке можно увидеть кафе как мировых сетей, так и местного значения, ориентирующиеся на жителей ближайших микрорайонов.

В каталоге услуг и мест, где их оказывают, также имеются салоны красоты, парикмахерские, спа, солярии, боулинги и бильярды, сауны, квесты для любителей острых ощущений и загадок, кальянные, автомойки и автосервисы с разным набором услуг — от мытья до сложного ремонта.

Для каждого заведения создана своя страница-визитка — с адресом и картой, описанием, списком услуг и ценами (или средним чеком), а главное — оценкой по пятибалльной шкале и отзывами реальных посетителей, которые там побывали. Чтобы определиться с выбором, можно не только читать отзывы — список продавцов услуги можно сортировать с помощью фильтров по выбранному критерию — цене, числу гостей (получателей услуги), каким-то ее характеристикам.

На запись достаточно пары минут. Для этого необходимо зарегистрироваться, отправив свой номер телефона и получив четырехзначный код. После этого в рабочее время администратор заведения свяжется с клиентом и уточнит время посещения, список услуг и другие персональные запросы.

Оплачивая услуги в этих заведениях через Шелми, пользователь получает бонусные рубли (7% от суммы заказа), которыми может в дальнейшем оплачивать услуги. Протокол HTTPS, поддерживающий шифрование, обеспечивает защиту данных пользователя, в том числе — платежные реквизиты при оплате картой.

Мобильные версии и официальные группы в Одноклассниках, Фэйсбуке, ВКонтакте и Инстаграмме делают использование консьерж-сервиса не только удобным, но и интересным.

Насколько просто клиентам воспользоваться онлайн-сервисом, настолько же легко бизнесу стать участником этой системы. Для этого не требуется предварительная абонентская плата — комиссию посредник получает после оплаты клиентом. А рекламой, привлечением клиента, оформлением отношений с ним занимается Shelme. Кроме того, производится электронный учет заказов, эквайринг, презентация, сбор отзывов. А кроме персональной страницы заведения на сайте имеется его «персональный кабинет», через который можно работать — и зарабатывать.

При желании владелец заведения общественного питания или сферы услуг может расширить доступный пакет участия в системе — вплоть до франщизы.