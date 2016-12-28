Омские коровы

2017 год в Омской области объявлен Годом животноводства

Аграрная отрасль всегда была одним из приоритетов региональной экономики. Последние годы ее развитию власти стали уделять особое внимание. Формирование аграрных кластеров, группирующих предприятия, специализирующиеся на производстве и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, предусмотрено Стратегией развития Омской области до 2015 года. А недавно губернатор Виктор Назаров подписал специальный указ, объявляющий 2017 год региональным Годом животноводства.

Минсельпрод разработал, а правительство уже утвердило комплексную программу, в рамках которой будет осуществляться поддержка производителей по приоритетным направлениям. В течение 2017 года запланировано построить новые животноводческие комплексы в нескольких районах Омской области. Особое внимание будет уделено «молочному» направлению. Для его развития придется «подтянуть» и все смежные направления сельскохозяйственного производства, в т.ч.: племенная работа, зерновые корма, модернизация оборудования на всей технологической цепочке.

Губернатор обратил особое внимание на необходимость эффективного участия в различных федеральных программах стимулирования развития молочного животноводства, включая проведение «молочных интервенций» и грантовой поддержки фермерских хозяйств.

В Год животноводства не будут забыты и другие отрасли, в том числе традиционно развитое в Омской области птицеводство.